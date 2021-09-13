ننشر أحدث صور لحجم أعمال مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تواصل وزارة النقل، أعمال تنفيذ مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة بطول 56.5 كم، والذي يدخل مصر لأول مرة ويمثل نقلة حضارية كبيرة في وسائل النقل الجماعي حيث يتسم بالسرعة والآمان وصديق للبيئة، كما يوفر استهلاك الوقود يخفض معدلات التلوث البيئي ويخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية.

ومن المقرر أن تتضمن محطات المونوريل: (الاستاد – هشام بركات – نوري خطاب – الحي السابع – المنطقة الحرة – المشير طنطاوي – كايرو فيستيفال – الشويفات – المستشفى الجوي – حي النرجس – محمد نجيب – الجامعة الأمريكية – إعمار – ميدان النافورة – البروة – الدائري الأوسطي – محمد بن زايد – الدائري الإقليمي – فندق الماسة – حي الوزارات – العاصمة الإدارية).

ومن مميزات قطارات المونوريل أنها تعمل أتوماتيكيًا "بدون سائق" ويتم تصنيع الهيكل الخارجي لها من الألمونيوم حتى يقل وزن القطار وتزيد سرعته، كما تتضمن ولأول مرة تركيب Screen Doors على الأرصفة أمام أبواب القطار للحفاظ على سلامة الركاب وتقليل الطاقة.