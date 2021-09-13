​مصر للطيران: تشغيل خط مباشر بين القاهرة ودكا نوفمبر المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أعلن الطيار عمرو أبوالعينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، توقيع الشركة اتفاقية مع شركة "ALO DHAKA"، لتشغيل خط طيران منتظم ومباشر بين القاهرة ومدينة دكا عاصمة دولة بنجلاديش، ابتداء من أول نوفمبر المقبل، بمعدل رحلتين أسبوعيًا أيام الأثنين والخميس، في إطار الجهود التي تبذلها الشركة، لفتح آفاق جديدة للشركة حول العالم.

وشهد توقيع الاتفاق الطيار عمرو نبيل، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، وسفير دولة بنجلاديش لدى القاهرة، وقام بالتوقيع على الاتفاق من جانب مصر للطيران وائل الدمرداش، رئيس قطاع الشئون التجارية بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، وسامي سيد علي الرئيس التنفيذي لشركة ALO DHAKA.

ومن المخطط أن تُسير مصر للطيران هذه الرحلات بطراز الآيرباص A330-300، والذي يسع لـ301 مقعد، كما أن الطائرة مزودة بمقاعد FLAT BED بدرجة رجال الأعمال، وشاشات شخصية بدرجة رجال الأعمال والدرجة السياحية، بالإضافة إلى نظام ترفيهي حديث علي متن الطائرة.