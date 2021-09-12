شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: تنفيذ إدارة ذكية لمشروع تطوير "مثلث ماسبيرو" واستخدام مرافق حديثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان ، إن هناك عدة مشروعات تطوير تحدث في محافظة القاهرة منها تطوير مثلث ماسبيرو وتطوير مجرى العيون وممشى أهل مصر وبحيرة عين الصيرة، وجميعها مشروعات هامة للعاصمة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الإسكان ، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن مثلث ماسبيرو أحد أهم المناطق في القاهرة، موضحا أنه كان هناك إشكالية كبيرة في المرافق والخدمات في تلك المنطقة، ولكن تم تخطيط المرافق على أنسب وأحدث الطرق.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الإسكان ، أن مشروع تطوير مثلث ماسبيرو مقام على 75 فدانا، وبدأنا تنفيذه منذ عامين وتم دمج لمرافق الموجودة في المنطقة بمرافق حديثة ، وتنفيذ إدارة ذكية للمشروع بدأت الوزارة في تنفيذه.