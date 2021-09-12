شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: نطلق تطبيقا لرصد ومراقبة السلوك الحركى للقروش قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد سالم رئيس قطاع حماية الطبيعة فى وزارة البيئة، إن أعمال الصيد الجائر تجعل القروش تبحث عن الطعام فى الأماكن القريبة من السواحل، مضيفا أن الوزارة تطلق قريبا تطبيق برنامج رصد واستخدام أجهزة لمراقبة السلوك الحركى للقروش، لتقليل تعرض البشر لهذه الأنواع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى يوسف الحسنى عبر برنامجه التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية: "استفدنا من البروتوكولات العالمية فى التعامل مع القروش، ومن أول إجراء قمنا بتحديد نوع القرش وحجمه المتوقع بعض فحص المصاب تبين أن الحادث ليس له علاقة بحوادث هجوم أسماك القرش على البشر.

وأوضح : "المصاب ادعى فيها أنه اتهاجم من القرش والإصابة تمت بأداة حادة، والفكين لما تعض الشخص تكون على جانبى اليد ولكن هذا من جانب واحد وجهات التحقيق تقوم بالتحقيق فى الادعاء".