شكرا لقرائتكم خبر عن تجميل القاهرة: نتعامل مع المخلفات بالشوارع أيًا كان وضعها للتخلص منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، إن المنطقة الجنوبية ومناطق مصر القديمة والسيدة زينب وأحياء طرة والمعصرة والمعادي، بها حجم كبير من التراكمات، وسيتم التعامل معها أيًا كان وضعها، لتخليص الشوارع من المخلفات.

أضاف الشرشابي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" الذى تقدمه الإعلامية جاسمين طه زكي، عبر قناة dmc، أن محافظة القاهرة تراهن على وعي وثقافة المواطن المصرى للحفاظ على المناطق بعد تنظيفها بالكامل، حتى لا تعود كما كانت عليه في السابق، مردفا: "كل الشعب المصرى يصعب عليه العامل الذى يكنس اللى في الشارع، ولو بيصعب عليك مترميش حاجة في الشارع".

وتابع: "غالبية التراكمات في محيط سور مجرى العيون ردش، وأنا أناشد المواطن بأن رقمي هو 15264 اتصل بنا وسننقل لك الردش مجانا من أمام منزلك بسياراتنا".