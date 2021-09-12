"محاكمة المتهمين بهتك عرض 6 قاصرات ومصرع طفلة بنادي في حلوان".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم، اليوم الأحد، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

أكمنة لم تتوقف طوال أسبوع.. رحلة مباحث أكتوبر لإحكام سيطرتها على دور الأيتام

جهود متواصلة تبذلها الأجهزة الأمنية بالجيزة برئاسة اللواء مدحت فارس؛ لإحكام السيطرة على محيط دور رعاية الأيتام والتصدي لمحاولات البعض لترويج المواد المخدرة على النزلاء.

أمام أعين والدتها.. مصرع طفلة سقطت فوقها مظلة حديدية داخل نادي بحلوان

لقيت طفلة مصرعها، إثر سقوط مظلة حديدية فوق رأسها داخل إحدى الأندية بالشارع الغربي في حلوان.

تأجيل محاكمة 10 متهمين بقتل وترويع مواطنين في المطرية لـ 14 سبتمبر

قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل محاكمة 10 أشخاص، على خلفية اتهامهم بقتل اثنين وترويع المواطنين في منطقة المطرية، لجلسة 14 سبتمبر لسماع الشهود.

لوظيفة مندوب مساعد.. قضايا الدولة تعلن مواعيد استقبال ملفات المتقدمين من دفعة 2020

أعلنت هيئة قضايا الدولة عن استقبال الأمانة العامة بالهيئة، ملفات طلبات التعيين لوظيفة مندوب مساعد، من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من دفعة 2020.

ضبط شخص انتحل صفة فريق الدعم الفني بـ"واتس آب" والاستيلاء على حسابات مواطنين

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أحد الأشخاص بقنا؛ لقيامه بالاستيلاء على الحسابات الشخصية للمواطنين على تطبيق المحادثات "واتس آب" بأسلوب انتحال الصفة.

ضبط شخص يتلقى تحويلات مالية من الخارج ويستبدلها بالجنيه

ضبطت الأجهزة الأمنية، أحد الأشخاص ببورسعيد؛ لقيامه بتلقي تحويلات مالية من المصريين المقيمين بالخارج.

"توفير فرص عمل".. حيلة شخص لاستدراج فتيات واختراق حساباتهن وابتزازهن بالفيوم

ضبط الأجهزة الأمنية، أحد الأشخاص بالفيوم؛ لقيامه باستخدام طرق احتيالية لسرقة الحسابات الشخصية للمواطنين على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وابتزازهم مقابل استرجاعها.

بـ2 مليون ونصف.. ضبط مدير شركة لاتجاره في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي

ضبطت الأجهزة الأمنية، أحد الأشخاص بالإسكندرية؛ لقيامه بممارسة نشاط غير مشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

تزوجت بعد وفاة والدهم.. ملابسات اعتداء 5 أبناء على والدتهم بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول خبر على "فيسبوك" تحت عنوان " 5 أبناء يعذبون والدتهم للحصول على الميراث".

رقصوا عراة مسلحين.. الأمن يكشف تفاصيل فيديو حفل زفاف بولاق الدكرور

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات تداول مقطع فيديو يقوم خلاله مجموعة من الشباب بالرقص على أنغام الطبول خالعين ملابسهم.

عجوز تستغيث "ولادي الخمسة ضربوني وطردوني".. وأبنائها: "اتجوزت بعد أبونا"

كشفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء مدحت فارس ملابسات اعتداء 5 أبناء على والدتهم العجوز بالضرب والسب بمنطقة العمرانية، غرب المحافظة.

ذبحه قبل سرقته.. الإعدام لشاب قتل مسنًا في عين شمس

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأحد، عاطلا بالإعدام شنقا بتهمة القتل العمد والسرقة بدائرة قسم شرطة عين شمس.

تأجيل محاكمة طبيب وزوجته بتهمة خطف وهتك عرض 6 قاصرات لجلسة 9 أكتوبر

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة الطبيب مايكل فهمي وزوجته، بتهمة استدراج 6 قاصرات مستغلين صغر عمرهن، وخطفهن بطريق التحايل وهتك عرضهن بالقوة بإيهامهن باحتياجهن لعلاج وفحص خاصٍ تمكن من خلاله من إتمام جريمته، لجلسة 9 أكتوبر المقبل، لحضور المتهمين من محبسهما.