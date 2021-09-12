أحدهم خاص بشئون نهر النيل.. تعيين 3 معاونين شباب لوزير الري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أصدر الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اليوم الأحد القرار الوزارى رقم 227، بتكليف المهندس محمد عمر مكرم – معاونًا للوزير للمشروعات الكبرى، والمهندس أحمد عبدالعزيز أحمد – معاونًا للوزير للتعاون الدولي، والمهندس عبدالرحيم يحيى محمد – معاونًا للوزير لشئون مياه النيل.

وبحسب بيان للوزارة، اليوم الأحد، فأن المهندس محمد عمر مكرم، حاصل على بكالوريوس الهندسة المدنية بجامعة الفيوم دفعة عام 2009، واجتاز البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، وبرنامج القيادة للتميز الحكومي (برنامج مشترك بين الجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة كينجز بلندن ووزارة التخطيط)، وعمل سابقًا مديرًا لهندسة ري سيلا بالفيوم ومساعد رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الفيوم ومساعد رئيس قطاع الموارد المائية والري بالوجه القبلي ومهندس بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الري.

أما المهندس أحمد عبدالعزيز حاصل على بكالوريوس الهندسة المدنية بجامعة عين شمس دفعة عام 2013، وعمل بالمكتب الفني للوزير، وهو عضو في لجنة إعداد قانون الموارد المائية والري الجديد ولائحته التنفيذية، ويتولى أعمال الأمانة الفنية للمجلس الاستشاري المصري الهولندي، وشارك بالعديد من المؤتمرات وحصل على العديد من البرامج التدريبية على المستوى الدولي والمحلي في مجالات نمذجة المياه الجوفية ونوعية المياه.

وأخيرًا المهندس عبدالرحيم يحيى محمد، حاصل على بكالوريوس الهندسة المدنية بجامعة عين شمس دفعة عام 2013، وحصل على ماجستير في الموارد المائية قسم هيدرولوجيا بجامعة فلوريدا بالولايات المتحدة، وعمل بالمكتب الفني للوزير، وشارك بالعديد من المؤتمرات الدولية وحصل على العديد من البرامج التدريبية على المستوى الدولي والمحلي في مجالات الإدارة المتكاملة للمواد المائية وتغير المناخ والنمذجة والهيدرولوجيا وتحليل البيانات.