وزراء وبرلمانيون في عزاء الراحل محمود العربي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

تصوير- هاني رجب:

توافد عدد كبير من الشخضيات العامة والوزراء وأعضاء بمجلس الشيوخ والنواب، لتقديم واجب العزاء في وفاة رجل الأعمال الراحل محمود العربي في مقر المصنع بقليوب.

وكان في استقبال الحضور المهندس إبراهيم محمود العربي، نجل رجل الأعمال الراحل.

وحضر من الوزارء الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة، وعدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، وأعضاء بالغرف التجارية

توفى رجل الأعمال المخضرم محمود العربي مؤسس مجموعة شركات العربي للتجارة والصناعة، والرئيس الأسبق لغرفة القاهرة التجارية، والمعروف بلقب "شهبندر التجار" عن عمر يناهز 89 عامًا.

وأقيمت صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة من مسجد العربي بقرية أبورقبة مركز أشمون بالمنوفية.

وولد محمود العربي عام 1932 وأسس عضو البرلمان السابق مجموعة شركات العربي عام 1964 لتصبح واحدة من أكبر شركات صناعة الأجهزة الكهربائية في مصر والمالكة لتوكيلات عدة لشارب وتوشيبا وسيكو وغيرها.

كما أطلق محمود العربي إنتاج أول مجموعة صناعات منزلية وطنية متطورة، كما ساهم في خلق حوالي نحو 40 ألف فرصة عمل، وساهم في العديد من الأعمال الخيرية الكبرى في كافة أنحاء الجمهورية.

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