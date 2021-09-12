شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس للشئون الصحية: هناك تجارب سريرية للحوامل تتم على اللقاحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية للحماية من فيروس كورونا، مضيفا أن هناك نوع من الخبرات الطبية والعملية والعائلات للتعامل بأكثر هدوءا وكيفية التعامل مع الحالات، معقبا : "الموجة الرابعة موجودة، والحالات كثيرة ما بين بسيطة ومتوسطة، والأعراض لم تختلف كثيرا عن الموجات السابقة".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد الباز عبر برنامجه آخر النهار المذاع على قناة "النهار"، أنه هناك تجارب سريرية تتم على اللقاحات بالنسبة للسيدات الحوامل وما هو أقل من 18 عاما، معقبا : "تم إجراء دراسة على 2500 سيدة للقاحات تبين أنها ايجابية، وكلها مبنية على تجارب سريرية لأن اللقاح يتعامل مع السيدة والجنين لأن الجنين مخلوق حساس جدا جدا".

وتابع : "نراعى بشكل كامل أى آثار جانبية تنتج عن لقاحات كورونا، ونستهدف تطعيم 40 مليون مواطن خلال العام الجارى، بالإضافة إلى أنه سيتم تطعيم كافة العاملين فى أجهزة الدولة المختلفة"، مضيفا : "وهناك رصد حالات انتشارا فى شكل عائلى، وبدأت إظهار إصابة الأطفال، وأن جميع اللقاحات التى سجلت لقاحات طوارئ".

وأوضح : " علينا الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، ويجب علينا أن نستمر فى الطرق الاحترازية والوقائية، وكذلك الدولة وفرت العديد من اللقاحات بمفاوضات وتمويل كبير جدا وهدفه الأساسى هو حماية المواطن فى مصر".