شكرا لقرائتكم خبر عن إشهار الجمعيات الأهلية لأول مرة إلكترونيا.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عدده الصادر غدا الأحد، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: إشهار الجمعيات الأهلية لأول مرة إلكترونيا.

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