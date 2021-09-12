شكرا لقرائتكم خبر عن أول معيد بكلية الحقوق من مرضى الضمور: تكريم السيسي لي حفزني لاستكمال مشوارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد عمر، أول معيد من مرضى الضمور بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، إنه يعاني من مرض الضمور العضلى من نوع "دوشين"، مردفا: "أناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتح مجال العلاج لكل مرضى الضمور العضلى وليس الشوكي فقط".

أضاف عمر، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى، على قناة صدى البلد، أن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2018 كان حافزا له رغم معاناته مع مرض الضمور العضلى، في إكمال مشواره.

وتابع: "من أولى ثانوي كنت مقرر هادخل حقوق وهكون دكتور في الجامعة، وقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير العلاج لضمور العضلات بيثبت أن المواطن المصرى هو أغلى شيء في هذا البلد"، واستطرد: "أنا حلمي أن أحصل على جائزة نوبل في الاقتصاد".