شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق التنمية الحضارية: مشروع معا يضم 4416 وحدة سكنية كاملة التشطيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد هشام المهندس بالمكتب الاستشاري بصندوق التنمية الحضرية، إن مشروع مدينة معا في حى السلام مكون من 184 عمارة، يضم 4416 وحدة، حيث تم تسكين 1000 أسرة من أهالى المناطق العشوائية.

وأضاف مهندس بالمكتب الاستشاري بصندوق التنمية الحضرية، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن هناك مساحتين للشقق، فهناك غرفتان وصالة، وهناك 3 غرف وصالة على حسب عدد أفراد الأسرة، ومحافظة القاهرة تخصص لهم مساحة الشقة ويتم نقلهم من عزبة أبو قرن العشوائية إلى مشروع معا .

وتابع مهندس بالمكتب الاستشاري بصندوق التنمية الحضرية: الوحدة السكنية تكون كاملة التشطيب بالأجهزة الكهربائية بالكامل والأهالى يأتون من غير أي شيء ويتسلمون الشقق مباشرة .