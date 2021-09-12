شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الهجرة تعلن فتح باب التقدم لـ20 فرصة عمل لفنيى الإلكترونيات بألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الهجرة، أنه سيتم فتح باب التقديم لعدد 20 فنى إلكترونيات، وذلك للراغبين فى العمل بألمانيا.

وقالت الوزارة، إنه ذلك فى إطار تنفيذ الحكومة المصرية للبرنامج الإقليمى "من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال فى شمال أفريقيا" (THAMM) بالشراكة مع وزارات وجهات وطنية ودولية، والذى يهدف إلى تعزيز الهجرة النظامية وتنقل اليد العاملة بين دول المنشأ والمقصد، وفى إطار تنفيذ البرنامج لآلية تنقل للتدريب والعمل فى ألمانيا، الذى تنفذه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج (MoSEEEA)، جنبًا إلى جنب مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى (GIZ) فى مصر ووكالة التوظيف الفيدرالية الألمانية (BA) وبتعاون وزارات القوى العاملة والتربية والتعليم والتعليم الفنى والتعليم العالى والبحث العلمى.

وسيتم فتح باب التقديم فى الخمس تخصصات التالية:

1. فنى إلكترونيات لتكنولوجيا التشغيل

2 . فنى إلكترونيات للأجهزة والأنظمة

3 . فنى إلكترونيات لنظم وتكنولوجيا التشغيل الآلي

4 . فنى إلكترونيات لتكنولوجيا الطاقة والبناء

5 . مُركب الأنظمة الكهربائية

ويمكن للراغبين فى التقديم لهذه الفرصة القيام بذلك عن طريق ملء هذه الاستمارة: https://bit.ly/ApplicationFormElectronicsTechnicians

وإرسالها إلى [email protected] بحلول الموعد النهائى لتقديم الطلبات وهو الأربعاء 22 سبتمبر الجارى.

يذكر أن كل التفاصيل عن معايير الاختيار ومزايا البرنامج وإرشادات عملية التقديم وعملية الاختيار مذكورة فى الاستمارة المرفقة فى الرابط أعلاه، كما سيتم تناول أى أسئلة تفصيلية أخرى فى الندوة التعريفية المقدمة للمرشحين المدرجين فى القائمة المختصرة فقط.

وأكدت الوزارة ضرورة الأخذ فى الاعتبار أنه لن يتم النظر فى الطلبات المكتوبة بخط اليد، على أن يتم ملء الاستمارة إلكترونيا فقط، وأنه سيتم النظر فقط فى الطلبات الكاملة المستوفاة للمعايير والمرسلة بحلول الموعد النهائى.