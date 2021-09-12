شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل وفاة إيمان خيرى شلبى.. وزوجها: برجاء عدم ارتداء اللون الأسود "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من الحزن والصدمة أصابت متابعى مواقع التواصل الاجتماعى بعد وفاة الفنانة إيمان ابنة الكاتب الكبير خيرى شلبى، بعد معاناة مع المرض الذى اشتدت وطأته بالأشهر الأخيرة.

كتب زوجها حاتم حافظ، رئيس تحرير مجلة فنية، على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك "إيمان راحت عند اللى خلقها، صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر فى جامع فاطمة الشربتلى بالتجمع الخامس، والدفن بمدافن القوات المسلحة بمدينة نصر، برجاء عدم ارتداء اللون الأسود".

بدأت معاناة إيمان مع مرض السرطان منذ ما يزيد عن عام، كما يحكى زوجها الدكتور حاتم حافظ، أنه فى أبريل 2020 شعرت إيمان بآلام فى البطن، وشخصها الطبيب بأنها تعانى من التهاب فى الزائدة الدودية، لكن الطبيب تشكك فى شيء ما فطلب أشعة تلفزيونية، والتى كشفت عن إصابتها بالسرطان فى أحشائها لتبدأ مدة عام ونصف العام من النضال مع المرض الخطير، لكن تدهورت حالتها شيئًا فشيئًا حتى رحلت اليوم.

إيمان خيرى شلبى هى فى الأصل ممثلة مصرية، تخرجت فى المعهد العالى للفنون المسرحية، وعملت معدة بقناة النيل الثقافية، قم بدأت مسيرتها الفنية بالمشاركة فى مسلسل الوتد المأخوذ عن رواية لوالدها تحمل نفس الاسم سنة 1996، ثم شاركت فى بعض الأعمال الفنية منها مسلسل الكومى، عن عمل روائى لخيرى سلبى أيضا.

وهى الابنة الصغرى للكاتب الروائى خيرى شلبى، وشقيقة كل من الكاتب والصحفى زين العابدين خيرى والمخرج السينمائى إسلام خيرى وريم خيرى بالهيئة الوطنية للإعلام، وتزوجت من الدكتور حاتم حافظ الأستاذ بأكاديمية الفنون.