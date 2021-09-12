"أمانة النواب" تنظم دورة تدريبية بشأن العلوم الاستراتيجية ومحددات الأمن القومي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

بدأت الأمانة العامة للمجلس برئاسة أحمد مناع، في تفعيل التدريب البرلماني لأعضاء المجلس حول الموضوعات والملفات التي تهم الشأن البرلماني، حيث انطلقت اليوم الأحد، فاعليات البرنامج التدريبي الأول لأعضاء المجلس والذي ينظمه معهد التدريب البرلماني التابع للأمانة العامة.

ويتضمن البرنامج عددًا من المحاضرات حول العلوم الاستراتيجية ومحددات الأمن القومي المصري، والعلاقات المصرية الدولية والإقليمية وقضايا السياسة الخارجية المصرية، كما يتضمن البرنامج أيضًا محاضرات خاصة بالبروتوكول والمراسم، والدور الرقابي لمجلس النواب.

وتعقد فاعليات البرنامج التدريبي في مقر مجلس النواب، الأسبوع الجاري خلال الفترة من 12-16 سبتمبر 2021، ويُعاد نفس البرنامج التدريبي في الأسبوع التالي في الفترة من 19-23 سبتمبر 2021، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من النواب للتفاعل والاستفادة من البرنامج التدريبي وموضوعاته المختلفة.

ويهدف معهد التدريب البرلماني وفقًاً لنص المادة (418) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب إلى المعاونة في تطوير العمل في المجلس وتدريب أعضائه والعاملين فيه والارتقاء بمهاراتهم، وترسيخ التقاليد والسوابق البرلمانية المصرية وتطويرها، ودعم أطر التعاون مع البرلمانات في الدول الأخرى، وتبادل الخبرات البرلمانية معها.