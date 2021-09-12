إعداد 31 مدرباً بسيناء.. مشروع لدعم ممارسة كرة القدم النسائية مع "بريميير سكيلز"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت شيماء حفظي:

أطلقت وزارة الشباب والرياضة ورشة عمل تدريبية ضمن مشروعها "ألف بنت ألف حلم" بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني.

وتستهدف ورشة العمل، إعداد مدربين كرة قدم في إطار برنامج بريميير سكيلز، والذي ينقل المهارات والبرامج التدريبية والأطر المهارية للدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" لمجال التدريب في مصر.

وقالت الدكتورة غادة إسماعيل مدير إدارة المنح والبروتوكولات بالإدارة العامة للكوادر الرياضية، إن الورشة الحالية تستهدف مدربي محافظتي شمال وجنوب سيناء كمحافظات حدودية بعدما نجح في عدد من المحافظات وبينها الصعيد.

وأضافت إسماعيل، إن الإدارة العامة للكوادر الرياضية في الوزارة، تولي اهتماما كبيرا بالبرنامج لزيادة الوعي تجاه كرة القدم النسائية، وإتاحة الفرصة لمزيد من الفتيات لممارسة كرة القدم.

وأشارت إلى أن الدورة التدريبية يقدمها مدربين على أعلى مستوى، حاصلين على تدريبات على يد خبراء في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخلال الورشة التي تتضمن أنشطة تدريب نظرية وميدانية، يتم إعداد مدربين قادرين على تدريب الفتيات ليصبحن لاعبات كرة قدم محترفات.

وقالت كابتن فايزة حيدر مدرب منتخب مصر لكرة القدم النسائية، وإحدى مدربات البرنامج، ان هذا المشروع مفيدا للفتيات الراغبات في ممارسة كرة القدم، والأندية، كذلك في تكوين قوام متجدد للمنتخب القومي في جميع الأعمار سواء منتخب الشباب أو المنتخب الأول.

وأضافت فايزة، أن المشروع لا يعمل فقط على تنمية مهارات المدربين الفنية، لكنه يهتم أيضا بمهاراتهم النفسية والتعامل مع الفتيات لأن لهن طبيعة مختلفة عن الرجال خلال التدريب وأسلوب التحفيز.

كما يعمل البرنامج على زيادة وعي الأسر لتسهيل ممارسة بناتهم في اللعبة، سواء من خلال توفير مدربات أو مساعدة مدرب حال كان المدرب رجلا.

"نسعى أيضا لضم ناشئات في عمر صغير، يكون هذا أسهل على الآباء في الإقناع، لأن الغالبية يتخوفون من بدء ممارسة اللعبة لفتاة بعمر 16 عاما.. كما أن انضمام فتاة في عمر 8 سنوات يكون أفضل لها" بحسب فايزة.

وتستمر ورشة العمل لثلاثة أيام، فيما يستهدف البرنامج نشر التدريب على مستوى محافظات الجمهورية لدعم ممارسة الفتيات لكرة القدم.