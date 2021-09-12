أكمنة لم تتوقف طوال أسبوع.. رحلة مباحث أكتوبر لإحكام سيطرتها على دور الأيتام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

جهود متواصلة تبذلها الأجهزة الأمنية بالجيزة برئاسة اللواء مدحت فارس؛ لإحكام السيطرة على محيط دور رعاية الأيتام والتصدي لمحاولات البعض لترويج المواد المخدرة على النزلاء.

7 أيام من العمل الجاد لضباط مباحث قطاع أكتوبر تحت إشراف العميد عمرو البرعي وبقيادة العقيد فوزي عامر مفتش القطاع تحققت بموجبها نجاحات عدة وتوجيه رسالة هامة للجميع بأن العيون الساهرة في كل مكان.

على مدار الساعة نصب رجال الأمن أكمنة سرية للإيقاع بالمتهمين المرصودين بعد تحريات دقيقة أجراها ضباط المباحث وعناصر البحث.

جهود المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث قسم ثان أكتوبر والمقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم أول أكتوبر، أسفرت عن ضبط 20 متهما بحوزتهم 10 قطع أسلحة نارية (فرد خرطوش - طلقات مختلفة الأعيرة) فضلا عن كمية من مخدر الهيروين كانوا بصدد ترويجها على عملائهم.

أمام اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة، أقر المتهمون بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح والذخيرة لحماية نشاطهم الإجرامى.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة، بتوجيه ضربات استباقية ضد مروجى ومتعاطى المواد المخدرة. بمحيط دور رعاية الأيتام.