بسبب المخدرات.. تجديد حبس شقيقين متهمان بقتل شاب بـ 4 طعنات في حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أمر قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، بتجديد حبس شقيقين متهمان بقتل شابًا بمنطقة عرب غنيم بحلوان، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن الشقيقين أقدما على قتل الضحية بـ4 طعنات بسبب محاولته منعهما من ترويج المخدرات أمام منزله.

وردت إشارة لرئيس مباحث قسم شرطة حلوان، من المستشفى العام، مفادها استقبال جثة المدعو "محمود إسماعيل"، 25 سنة، مصابًا بطعنة في الصدر وجروح غائرة وقطع في أصابع اليد.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشادة كلامية بين الضحية وكل من الشقيقين "مصطفى"، و"محمد"، بسبب محاولته منعهما من ترويج المخدرات بالشارع، وتطور الأمر لمشاجرة قام على إثرها الجناة بطعن الضحية 4 طعنات في أماكن متفرقة من الجسد.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهمين.

فيما أمرت النيابة العامة، بتشريح جثة المتوفي والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير بالصفة التشريحية للجثمان.