أمام أعين والدتها.. مصرع طفلة سقطت فوقها مظلة حديدية داخل نادي بحلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

لقيت طفلة مصرعها، إثر سقوط مظلة حديدية فوق رأسها داخل إحدى الأندية بالشارع الغربي في حلوان.

وعلى الفور جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام.

البداية بورود إشارة للعقيد أحمد شربيني، مأمور قسم شرطة حلوان، من المستشفى العام، مفادها استقبال جثة الطفلة "مريم. إ"، 8 سنوات، مصابة بكسور ونزيف داخلي بالرأس.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء لهو الطفلة داخل أحد الأندية بدائرة القسم سقط فوق رأسها مظلة حديدية؛ تسببت في إصابتها بإصابات بالغة توفيت على إثرها أمام أعين والدتها.

وأمرت النيابة العامة بالتصريح بدفن جثمان الضحية بعدما تبين عدم وجود شبهة جنائية في الحادث.