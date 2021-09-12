ثراء على جسد المستهلكين.. مباحث التموين تداهم "مصنع الموت" في العمرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

داهمت مأمورية من مباحث التموين ومفتشي الأغذية مصنعا بدون ترخيص بالعمرانية يعيد مالكه إنتاج منتجات منتهية الصلاحية.

تحريات ضباط إدارة مباحث التموين أكدت أن مالك مصنع يعيد تدوير و إنتاج منتجات منتهية الصلاحية منذ عام وطرحها للبيع بطباعة تواريخ إنتاج جديدة بواسطة طابعة ليزر؛ بحثا عن تحقيق أرباح طائلة بطريقة غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات استهدفت مشتركة من شرطة التموين والطب البيطري المصنع المشار إليه، وأمكن ضبط زوجة مالكه "سالي.ص." وهروب زوجها "أحمد.ع.".

عثر داخل مخزن ومحل ملحقان بالمصنع على منتجات متنوعة (رقائق شوفان - عصائر - مشروب خوخ) بإجمالي 5 أطنان ونصف جميعها منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

صادرت القوات المضبوطات تمهيدا لإعدامها، وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.