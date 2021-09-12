لوظيفة مندوب مساعد.. قضايا الدولة تعلن مواعيد استقبال ملفات المتقدمين من دفعة 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أعلنت هيئة قضايا الدولة عن استقبال الأمانة العامة بالهيئة، ملفات طلبات التعيين لوظيفة مندوب مساعد، من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من دفعة 2020.

وحددت قضايا الدولة مواعيد استلام ملفات المتقدمين ممن استوفوا شروط المسابقة، وتبدأ الهيئة استقبال أولى خرجي الحقوق والشريعة دفعة 2020، ابتداء من جامعة القاهرة يوم 18 سبتمبر القادم، كما نوهت الهيئة إلى إمكانية تسليم الملفات عن طريق المتقدم نفسه أو قريب درجة أولى أو بموجب توكيل خاص.

وجدير بالذكر أن هيئة قضايا الدولة حددت شروط التقديم لمسابقة مندوب مساعد، والتي جاءت في الشروط العامة المنصوص عليها قانونًا بالإضافة إلى التالي:

1- ألا يقل تقديره التراكمي عن جيد.

2- ألا يزيد عمره على 30 سنة في تاريخ نشر الإعلان.

3- يجتاز بنجاح المقابلة الشخصية التي تجرى له.

4- توافر فيه الأهلية والصلاحية والكفاءة المطلوبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة المختصة بهيئة قضايا الدولة.

5- أن تثبت لياقته الطبية وفقا للتحاليل والفحوص الطبية من الجهات الطبية المختصة التي تحددها الهيئة.

وحددت الهيئة مواعيد ومكان التقديم كالتالي: أولًا: يتم استلام ملف التقديم نظير مبلغ قدره أربعمائة جنيه مصري، من مقر نادي مستشاري قضايا الدولة الكائن - 80 شارع أبو الفدا- الزمالك - القاهرة من الساعة 9 صباحًا وحتى 3 مساءً، وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 21 أغسطس2021 حتى نهاية يوم الخميس الموافق 2 سبتمبر 2021.

كما أوضحت الهيئة ضرورة تقديم المستندات التالية: صورة بطاقة الرقم القومي مع وجود الأصل للاطلاع عليه، وصورة ضوئية من شهادة المؤهل (الليسانس).

وأشارت الهيئة إلى أنّ تسجيل طلبات التعيين تكون من خلال الموقع الإلكتروني التالي: (www.sla.gov.eg) خلال الفترة من يوم السبت الموافق 21 أغسطس 2021 إلى يوم الخميس الموافق 9 سبتمبر 2021.

كما يتم تسليم الملفات بمقر نادي مستشاري قضايا الدولة من الساعة 9 صباحًا حتى 3 مساءً اعتبارًا من يوم السبت 18 سبتمبر 2021، إلى يوم الخميس الموافق 14 أكتوبر2021، طبقًا للجدول الذي سيتم نشره على الموقع الرسمي لهيئة قضايا الدولة، وعلى المتقدمين متابعة الموقع بصورة مستمرة لمعرفة اليوم المخصص لتسليم ملفات كل جامعة.