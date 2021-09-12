شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تستقبل سفير كوريا الجنوبية لدى مصر لتعزيز التعاون بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مساء اليوم الأحد، سفير دولة كوريا الجنوبية لدى مصر "هونج جين ووك "، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين فى القطاع الصحي، وذلك بديوان عام وزارة الصحة والسكان.

وجاء ذلك بحضور كل من، الدكتور محمد حسانى مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتورة نيفين النحاس رئيس الإدارة المركزية للدعم الفنى ومديرة المكتب الفنى للوزيرة، ومن جانب السفارة كل من رئيس الجالية الكورية السيد "تشو تشان هو"، ورئيس جمعية رجال الأعمال الكوريين السيد "كوون تشون كي"، ورئيس القسم الاقتصادى بالسفارة الكورية السيدة "بارك يونراي"، و مساعد السفير الكورى للتعاون التنموى السيدة "كيم داي".

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الاجتماع تناول مناقشة زيادة أوجه التعاون بين مصر ودولة كوريا الجنوبية فى مواجهة فيروس كورونا وتوفير اللقاحات، حيث وجهت الوزيرة فى هذا الصدد الشكر للحكومة الكورية لدعمها جهود مصر فى التصدى للجائحة.

وأضاف "مجاهد" أن الاجتماع تناول أيضَا تبادل الخبرات بين الدولتين الصديقتين فى مجال تصنيع المستحضرات الحيوية بما فيها الأمصال واللقاحات خاصة لقاح فيروس كورونا، وأكدت الوزيرة أهمية التعاون بين مع الشركات بدولة كوريا الجنوبية لنقل تكنولوجيا التصنيع فى مجال الأدوية واللقاحات والأجهزة الطبية إلى الشركات الوطنية، فضلاً عن تعظيم فرص الاستثمار للشركات الجنوب كورية بمصر، مؤكدة تطلع مصر لأن تصبح المركز الرئسيى للشركات الطبية الكورية للوصول إلى السوق الأفريقية.

ومن جانبه، أعرب سفير جمهورية كوريا الجنوبية، عن اهتمام بلاده بتوسيع التعاون الثنائى مع مصر فى قطاع الصحة والدواء، تماشيًا مع رؤية مصر لتصبح مركزا إقليميا لتصنيع وتوزيع الدواء، مؤكدًا أن قطاع الصحة هو أحد الجوانب الهامة للتعاون بين البلدين، والذى يمكن تعزيزه بشكل أكبر خاصة مع اختيار مصر كشريك استراتيجى لكوريا الجنوبية ودولة ذات أولوية فى التعاون الإنمائى خلال السنوات الخمس القادمة.

كما وجه رئيس الجالية الكورية الشكر للقيادة السياسية بمصر، مثمنًا دور وزيرة الصحة والسكان وحرصها على توفير لقاح فيروس كورونا لأعضاء الجالية الكورية المقيمين بمصر، فضلاً عن اعتزامها تطعيم طلاب الجامعات ضمن خطة الدولة المصرية لتطعيم جميع الطلاب المصريين والوافدين بالجامعات المصرية قبل بدء العام الدراسى المقبل.

وفى نهاية اللقاء أهدى سفير دولة كوريا الجنوبية والوفد المرافق له دورعًا تذكارية للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تقديرًا لجهودها فى التعاون المثمر بين مصر وكوريا بالقطاع الصحي.