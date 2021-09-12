شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات..التضامن: حل أى جمعية أهلية لم توفق أوضاعها قبل يناير 2022 قضائيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى حصاد الساعة الخامسة، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية..
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التضامن توفر خدمة إشهار وتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية إلكترونيا لأول مرة
التضامن: حل أى جمعية أهلية لم توفق أوضاعها قبل يناير 2022 قضائيا
التضامن: إشهار الجمعيات الأهلية لأول مرة إلكترونيا
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