شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات..التضامن: حل أى جمعية أهلية لم توفق أوضاعها قبل يناير 2022 قضائيا والان مع تفاصيل الخبر

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