شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة الإسبانية: مصر أكبر مصدر للبرتقال إلى الاتحاد الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاعت مصر التفوق على جنوب إفريقيا باعتبارها المصدر الرئيسى للبرتقال إلى الاتحاد الأوروبى من دول خارج الاتحاد الأوروبى، وفقًا لتقرير جديد صادر عن وزارة الزراعة والثروة السمكية والغذاء الإسبانية (MAPA) حول واردات الحمضيات إلى الاتحاد الأوروبي.

وبحسب بيان لوزارة الزراعة المصرية، اليوم، ووفقًا للتقرير، صدرت مصر خلال الموسم الحالى بين سبتمبر 2020 ويوليو 2021 ما يقرب من 310 آلاف طن من البرتقال إلى الاتحاد الأوروبى - بزيادة قدرها 21.7٪ مقارنة بنفس الفترة خلال الموسم السابق 2019/2020، وفى نفس الفترة، كانت الصادرات من جنوب افريقيا أقل بنسبة 16% تقريبًا بما يزيد قليلاً عن 290 ألف طن مقارنة بالعام السابق.

وقال جاستن تشادويك، الرئيس التنفيذى لجمعية مزارعى الموالح فى جنوب إفريقيا، ان التغيير فى الصادرات يرجع إلى سببين محتملين - أولاً، أن موسم 2021 يسير متأخراً ببضعة أسابيع عن المعتاد، لذا فإن الفاكهة التى كان من الطبيعى أن يتم تصديرها فى يوليو تم تصديرها فقط فى أغسطس.

والسبب الثانى كان تحجيم الفاكهة أصغر، مما أدى إلى تصدير عدد أقل من الكراتين، بينما يقول ماسيغو موبى، كبير الاقتصاديين الزراعيين فى وزارة الزراعة بجنوب افريقيا، إن الاتحاد الأوروبى يظل سوقًا مهمًا للمنتجات الزراعية فى جنوب إفريقيا، لكن جنوب إفريقيا تعمل على زيادة الصادرات إلى أمريكا وآسيا وبقية إفريقيا

وفى سياق متصل، أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى عن ارتفاع صادرات مصر الزراعية الى أكثر من 4.6 مليون طن وذلك وفقاً لتقرير تلقاه من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى حول إجمالى الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2021 وحتى 8 سبتمبر 2021، و بلغت 4 ملايين و614 ألفا و964 طن من المنتجات الزراعية وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، فراولة، رمان، بطاطا، فاصوليا، بنجر، جوافة، الفلفل، مانجو، ثوم، عنب، خوخ، بطيخ.

وأضاف القصير، أن إجمالى الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليون و845 ألفا و235 طنا، بالإضافة إلى تصدير 620 ألفا و769 طن بطاطس، لتحتل المركز الثانى فى الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 523 ألفا و439 طن بنجر علف، محتلا المركز الثالث فى الصادرات، واحتل البصل المركز الرابع فى الصادرات الزراعية بإجمالى 201 ألف و931 طنا، فى حين احتل العنب على المركز الخامس فى الصادرات بإجمالى 140 ألفا و731 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من البطاطا على المركز السادس بإجمالى كمية بلغت 49 ألفا و509 أطنان، بينما احتلت صادرات مصر من الفاصوليا على المركز السابع بإجمالى 20 ألفا و780 طنا، يليها فى المركز الثامن الفراولة بإجمالى 19 ألفا و342 طنا، بينما حصل الثوم على المركز التاسع فى الصادرات بإجمالى كمية بلغت 18 ألفا و54 طنا، بينما حصل الرمان على المركز العاشر فى الصادرات الزراعية بإجمالى 13 ألفا و736 طنا، وحصلت المانجو على المركز الحادى عشر بإجمالى 12 ألفا و676 طنا، وحصلت الجوافة على المركز الثانى عشر بإجمالى 9 آلاف و382 طنا، بينما حصل البطيخ على المركز الثالث عشر فى الصادرات الزراعية بإجمالى 8 آلاف و370 طنا، وحصل الفلفل على المركز الأخير بإجمالى 6882 طنا.