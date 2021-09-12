شكرا لقرائتكم خبر عن نظافة القاهرة ترفع 500 طن مخلفات بمحيط سور مجرى العيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفعت هيئة النظافة بالقاهرة 500 طن مخلفات بناء وهدم، تراكمت بمحيط سور مجرى العيون على مدار سنوات، حيث تواصل معدات الهيئة لليوم الثانى رفع مخلفات الهدم والقمامة المتراكمة بمحيط السور التاريخى، وذلك ضمن حملة مكبرة لرفع مستوى النظافة بمحيط الأثر الإسلامى، فى إطار خطة الدولة لعودة الواجهة الحضارية للعاصمة.

وتنفذ محافظة القاهرة حملة مكبرة برئاسة اللواء إيهاب الشرشابى رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، لرفع المخلفات التاريخية المتراكمة بجوار سور مجرى العيون جنوب القاهرة، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

وترفع معدات الهيئة، مخلفات البناء والتراكمات التاريخية الموجودة منذ أكتر من ثلاثون عاما لم يتم رفعها ويتم ذلك بأحدث معدات وسيارات الهيئة بالتنسيق مع مجلس الوزراء ووزارة السياحة والآثار بمنطقة سور مجرى العيون.

وأكد اللواء إيهاب الشرشابى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة أن الهيئة مستمرة فى رفع الحالة القصوى للعمل برفع تلك التراكمات التاريخية من مخلفات الهدم والبناء وتراكمات وتم الاصطفاف بالكامل من عمال ومعدات ثقيلة وسيارات ولوارى وسيارات الكنس الآلى منذ صباح أمس السبت، وأشرف اللواء إيهاب الشرشابى، على الاصطفاف.