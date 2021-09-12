شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تسلم 375 أسرة من سن العجوز بالهرم وحدات مفروشة بحدائق أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلمت أجهزة محافظة الجيزة 375 أسرة من سكان منطقة سن العجوز العشوائية بالهرم- الملاصقة للأهرامات – وحدات سكنية مفروشة بمنطقة حدائق أكتوبر، كوحدات بديلة، لتوفير سكن ملائم لسكان المنطقة الغير أمنة و المعرضة للانهيار، وتهدد حياة السكان، حيث وفرت محافظة الجيزة وسائل لنقل السكان ومتعلقاتهم الشخصية.

ويتسلم الأهالى وحدات كاملة الفرش والمرافق، والأجهزة الكهربائية، بمشروع الإسكان الإجتماعى ذو الطابع الحضاري الحديث بمدينة حدائق أكتوبر، حيث عبر الأهالى عن امتنانهم وشكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسى على توفير مساكن عصرية ومؤثثة على اعلى مستوى، الأمر الذى من شأنه أن يحسن من الظروف المعيشية التى كانوا فيها ويساهم في خلق بيئة مناسبة للأجيال الجديدة، تعكس مدى اهتمام الدولة بمواطنيها وحرصها على تغيير وجه الحياة لهم إلى الأفضل .

من جانبه، أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تواصل أعمال التسكين، مشيراً إلى أن ذلك يأتى في إطار توجهات الدولة نحو الانتهاء من كافة المناطق غير الآمنة وتوفير سكن حضاري لقاطنيها وفي ضوء ما انتهى إليه توصيف صندوق تطوير المناطق العشوائية لمنطقة سن العجوز وإدراجها ضمن المناطق غير الآمنة والتي لها أولوية عاجلة لنقل مواطنيها، وتوفير مساكن حضارية بديلة لهم بناء على تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن .

وأضاف محافظ الجيزة، أن مشروع الإسكان الاجتماعى ذو الطابع الحديث بمدينة حدائق أكتوبر الذي تم إقامته لصالح سكان منطقة سن العجوز محل اهتمام ومتابعة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمقام على أعلى مستوى ومزود بكافة الخدمات الأساسية والبنية التحتية لتسهيل سبل المعيشة لمواطنى سن العجوز، فضلاً عن تزويدها باحتياجات قاطنيها من القطاعات الصحية والتعليمية وكافة الوسائل المعيشية الأخرى، ويأتي استكمالا لما بدأته القيادة السياسية بالاهتمام بتطوير العشوائيات وتسكين مواطني المناطق الغير أمنه بوحدات حضارية لتوفير البيئة التى تليق بالمواطن المصرى فى كافة المحافظات لإتاحة بيئة صحية آمنة.