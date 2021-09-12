ارتفاع 500 متر.. أحدث فيديو جوي للبرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تواصل الشركات المنفذة لمشروع البرج الأيقوني في العاصمة الإدارية الجديدة أعمالها للإسراع في التنفيذ في أقرب وقت.

ويقع البرج الأيقوني في منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية وهو أعلى برج في أفريقيا بارتفاع نحو 400 متر.

وتضم منطقة الأعمال المركزية 20 برجاً باستخدامات متنوعة، وتقدر استثمارات هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار.

ويتم التنفيذ بالتعاون بين وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة (cscec) الصينية وهي إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.

وفيما يلي أحدث فيديو لمشروع البرج الأيقوني من خلال التصوير الجوي.