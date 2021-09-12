مصدر حكومي يكشف لمصراوي حقيقة تطبيق الاشتراطات الجديدة للمحال العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

كشف مصدر مسئول بوزارة التنمية المحلية، حقيقة إصدار اللائحة التنفيذية المعدلة لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، حسب ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية.

وبسؤال المصدر المطلع، الذي رفض الكشف عن اسمه، بشأن تطبيق اللائحة الجديدة المعدلة لقانون المحال العامة، قال لمصراوي، اليوم الأحد، إن القانون لم يفعل حتى الآن لعدم اعتماد الاشتراطات العامة والخاصة للمحال.

وكانت الوزارة أعلنت منذ أسابيع عن بدء العمل على وضع اشتراطات جديدة عامة وخاصة لتنظيم عمل المحال العامة، ولكن حتى الآن لم يتم اعتمادها بشكل رسمي.

وأجرت الوزارة خلال الفترة السابقة العديد من اللقاءات التشاورية مع الخبراء والمختصين من أجل الانتهاء من هذه الاشتراطات.