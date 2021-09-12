ضبط شخص انتحل صفة فريق الدعم الفني بـ"واتس آب" والاستيلاء على حسابات مواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أحد الأشخاص بقنا؛ لقيامه بالاستيلاء على الحسابات الشخصية للمواطنين على تطبيق المحادثات "واتس آب" بأسلوب انتحال الصفة.

رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعدد بلاغات سرقة الحسابات المنشأة على تطبيق المحادثات "واتس آب" من قِبل مجهول ينتهج أسلوب إجرامي يتمثل في استخدام طرق احتيالية بانتحال صفة فريق الدعم الفنى بالشركة المالكة للتطبيق، الأمر الذي يمكنه من إيهام المجني عليهم بتعرض حساباتهم لمحاولات اختراق ليتحصل منهم على الرقم السري الخاص بتفعيل التطبيق، ومن ثم الاستيلاء على الحساب وتحصله على مبالغ مالية منهم نظير استرجاع حساباتهم، أو من ذويهم عقب انتحاله شخص وصفة مالكي تلك الحسابات، وذلك عن طريق كروت اعادة شحن الرصيد.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة دشنا بقنا)، وقيامه بارتكاب 3 وقائع مماثلة.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن قنا، تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابه تلك الوقائع")، وبمواجهته أقر بما أسفرت عنه التحريات بقصد تحقيق مكاسب مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.