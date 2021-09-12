بعد 7 وقائع.. ضبط عصابة سرقة مساكن في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة المساكن، وأعادت كافة المسروقات.

تبلغ لقسم شرطة أول المنصورة بمديرية أمن الدقهلية من (ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم) باكتشافها سرقة (مشغولات ذهبية – أجهزة كهربائية) من داخل مسكنها.

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، أسفرت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (3 أشخاص، لهم معلومات جنائية).

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام تم استهداف المتهمين، وأمكن ضبطهم حال استقلالهم تروسيكل "بدون لوحات معدنية "، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة كما أضافوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات المساكن وارتكابهم 7 وقائع مماثلة بدائرة القسم، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عملائهم "سيئ النية " (4 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية) ولقد أمكن ضبطهم و كافة المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.