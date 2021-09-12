ضبط صيدلي بحوزته أقراص مخدرة في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، صيدلي بكفر الشيخ؛ لحيازته كميات من الأقراص المخدرة بقصد الإتجار.

معلومات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، أفادت قيام (صيدلي يعمل بإحدى الصيدليات الكائنة بدائرة قسم شرطة أول كفر الشيخ) بتخزين كميات من الأقراص المخدرة داخل الصيدلية محل عمله لطرحها على عملائه بقصد الإتجار.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع الجهات المختصة أمكن ضبط المذكور وبتفتيش الصيدلية عُثر بداخلها على (504 قرص مخدر مختلفة الأنواع والمؤثرة على الصحة النفسية والعصبية – مبلغ مالي - هاتف محمول).

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.