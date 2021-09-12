ضبط شخص يتلقى تحويلات مالية من الخارج ويستبدلها بالجنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية، أحد الأشخاص ببورسعيد؛ لقيامه بتلقي تحويلات مالية من المصريين المقيمين بالخارج.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أفادت قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الزهور ببورسعيد) بتلقي تحويلات مالية بالعملة الأجنبية (الدولار الأجنبي) على حسابه بالبنك من العديد من الأشخاص خارج البلاد ويقوم باستلام المبالغ واستبدالها بما يعادل الجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور وبحوزته مبلغ مالي عملات أجنبية وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتبين أن حجم تعاملاته خلال ثلاثة أعوام طبقاً للفحص المستندى بلغت (مليون جنيه مصري –90 ألف دولار أمريكي) .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية .