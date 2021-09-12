سقوط عصابة تزوير المحررات الرسمية والاستيلاء على السيارات بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تشكيلاً عصابياً تخصص في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية واستخدامها في النصب والاحتيال على المواطنين والشركات عن طريق الاستيلاء على السيارات من المعارض المختلفة.

تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (مدير معرض للسيارات بالقاهرة) لتعرضه لواقعة احتيال من قبل (أحد الأشخاص) لقيامه بشراء سيارة منه بنظام التقسيط المباشر وعقب ذلك قام ببيعها بموجب مستندات "مزورة".

تم تشكل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني، أسفرت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة (6 أشخاص، أربعة منهم معلومات جنائية) إذ قام المذكورين بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية واستخدامها في النصب والاحتيال على المواطنين والشركات عن طريق الاستيلاء على السيارات من المعارض المختلفة عن طريق شراء السيارة بنظام التقسيط ودفع جزء كمقدم من ثمنها، وعقب استلامها يقوموا بتزوير المبايعات التي يحصلون عليها من معارض السيارات الموجهة لوحدات المرور لإنهاء إجراءات الترخيص والمثبت بها حظر بيع تلك السيارات وإثبات بها أن السيارات تم شرائها نقداً بدون حظر بيع "على خلاف الحقيقة".

كما توصلت التحريات إلى إتباع أفراد التشكيل العصابي المذكورين ذات الأسلوب الإجرامي المشار إليه بشأن الواقعة محل البلاغ وتمكنوا خلال ذلك من استيلائهم على (السيارة المُبلغ عنها) دون دفع ثمنها كاملاً، واستبدالهم مبايعة للسيارة "صحيحة" منسوب صدورها من شركة لتجارة السيارات مدون بها حظر بيع بمبايعة أخرى "مزورة".

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني أمكن ضبط (إثنين من المتهمين) وعثر بحوزة أحدهما على (مبلغ مالي) وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع باقي أفراد التشكيل العصابي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، جاري تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.