ضبط مدير جمعية يزور شهادات دراسية لمن لديهم موانع قانونية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، مدير إحدى الجمعيات؛ لممارسته نشاطاً إجرامياً في مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية وخاصةً الشهادات الدراسية.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أفادت قيام (مدير إحدى الجمعيات، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية، له معلومات جنائية) بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية وخاصةً الشهادات الدراسية المنسوبة للجامعات المصرية وترويجها على راغبي الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بالطرق المشروعة بعد إيهامهم بأنها صحيحة وصادرة من الجهات الرسمية مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها منهم، واتخاذه من مقر الجمعية الكائن بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية، وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي وأضافت التحريات بأن المذكور ينتحل صفة رئيس نقابة وهمية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم استهداف مقر الجمعية المشار إليها وأمكن ضبطه وعثر على (أكلاشيه خاتم شعار الجمهورية - عدد من الورق الأبيض خالي البيانات وممهور بخاتم شعار الجمهورية "معد للتزوير" -عدد من الشهادات والخطابات بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها للعدد من الجهات "مزورة" – عدد من الشهادات خالية البيانات "معدة للتزوير" -جهاز حاسب آلي"لاب توب "بفحصه فنياً تبين أنه مُحمل بنماذج اختام شعار الجمهورية وكذا نماذج للشهادات والمحررات المزورة المضبوطة" ).

بمواجهة المتهم المذكور أقر بممارسة نشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه واستخدام جهاز الحاسب الآلي المضبوط في تزوير المحررات الرسمية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.