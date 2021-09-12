بتعاملات بلغت 11 مليون جنيه.. ضبط شخص يُتاجر في النقد الأجنبي بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية، أحد الأشخاص بسوهاج؛ لقيامه بالاشتراك مع آخر مقيم خارج البلاد بممارسة نشاط غير مشروع في تحويل الأموال والاتجار بالنقد الأجنبي.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أفادت قيام (شخصين "أحدهما يعمل بإحدى الدول العربية" والثاني مقيم بمحافظة سوهاج) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة العربية التي يعمل بها أحدهما بالعملة الأجنبية، وإرسالها للثاني عن طريق بعض السائقين أو العائدين للبلاد، حيث يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء وعقب ذلك يقوم الأول بإرسالها لذوي العاملين بالخارج من أبناء محافظة سوهاج والمحافظات الأخرى من خلال إرسالها عن طريق حوالات بريدية أو تسليمها نقداً مقابل عمولة، فضلاً عن الإستفادة من فـارق سعر العملة مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتحرى عنه المقيم بمحافظة سوهاج، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الآخر "المتواجد حالياً خارج البلاد"، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندي (11 مليون جنيه مصري).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.