"توفير فرص عمل".. حيلة شخص لاستدراج فتيات واختراق حساباتهن وابتزازهن بالفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

ضبط الأجهزة الأمنية، أحد الأشخاص بالفيوم؛ لقيامه باستخدام طرق احتيالية لسرقة الحسابات الشخصية للمواطنين على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وابتزازهم مقابل استرجاعها.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أفادت قيام (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الفيوم) بارتكاب 4 وقائع سرقة حسابات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وذلك من خلال انتهاجه أسلوب إجرامي يتمثل في استخدام طرق احتيالية بالترويج عبر ذات الموقع، عن قدرته على توفير فرص عمل للفتيات حتى يتسنى له استدراجهن والتواصل معهن على الحسابات الخاصة بهن، وفي أثناء ذلك يضطلع بسرقة تلك الحسابات وما بها من بيانات وابتزازهن مقابل استرجاعها.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الفيوم تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابه تلك الوقائع")، وبمواجهته أقر بما أسفرت عنه التحريات بقصد تحقيق مكاسب مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.