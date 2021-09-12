بـ2 مليون ونصف.. ضبط مدير شركة لاتجاره في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية، أحد الأشخاص بالإسكندرية؛ لقيامه بممارسة نشاط غير مشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أفادت قيام (مدير شركة لقطع غيار السيارات – مقيم بمحافظة الإسكندرية) بممارسة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، متخذاً من مقر الشركة الخاصة به مقراً لمزاولة نشاطه من خلال إجراء عمليات بيع وهمية لبعض الأشخاص يحملون جنسية إحدى الدول العربية ومقيمين داخل البلاد من خلال ماكينات نقاط البيع باستخدام بطاقات الخصم الخاصة بهم بالعملة الأجنبية، واستبدالها لهم بالجنيه المصري نظير عمليات البيع الوهمية المشار إليها مقابل عمولة مالية، بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندي (2,500,000) مليون جنيه مصري.