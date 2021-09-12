شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس للصحة: الحصول على لقاح كورونا يخفف من أعراض الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الوقائية، إن مصر الآن فى الموجة الرابعة من جائحة فيروس كورونا المستجد، وهناك زيادة فى عدد الحالات المصابة، ولذلك فيجب الالتزام والاستمرار بالحفاظ على القواعد والإجراءات الوقائية والاحترازية والتي أصبحت هامة للغاية للوقاية من كورونا.

وأكد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الوقائية، خلال مداخلة هاتفية اليوم الأحد، ببرنامج "هذا الصباح"، والذى يقدمه كل من الإعلامية إيمان الحويزى، والإعلامى باسم طبانة، على أن الإجراءات والقواعد الاحترازية تعد كما هي ولكن يجب التأكيد عليها من وقت لأخر، كما أنه الان اصبح هناك لقاحات موجودة، والتي من ضمن فوائد تلك اللقاحات المساهمة والمساعدة فى الحد من انتشار هذا المرض من جهة، وتعطى نوع من المناعة الشخصية، والتي بالتالى تنعكس على مناعة المجتمع من ناحية أخرى.

وأضاف الدكتور محمد عوض تاج الدين، أن اللقاحات تقى الذين أصابوا بفيروس كورونا المستجد من المضاعفات الشديدة والحادة والقوية التى تعد نتيجة لهذا المرض، مشيرا إلى أن كل أنواع الفيروسات والتي تسمى بالفيروسات التنفسية لها نفس طرق العدوى والوقاية التى تنطبق على كل أنواع الفيروسات بما فيها فيروس الانفلونزا الموسمية تنطبق أيضا على الإصابة بفيروس كورونا.

وأشار مستشار رئيس الجمهورية للشئون الوقائية، إلى أن الخطورة فى فيروس كورونا المستجد، تكمن فى إنه فيروس جديد، يتعامل معه البشر لأول مرة، وقدرته على الانتشار أسرع وأقوى، والنقطة الأخرى الجديدة فى هذا الفيروس وفى المتحورات الجديدة الخاصة به، إن العدوى الخاصة به قوية، بحيث إذا كان فيروس الإنفلونزا العادى مثلا المصاب به يقوم بنشر العدوى بين شخصين أو 3، ففيروس كورونا من الممكن ان يعدى من 4 إلى 6 أشخاص من حوله، وهذه هي نقطة الخطورة بهذا الفيروس، وهى قدرة العدوى وشدتها، عدد المصابين من المصاب يكون أكبر.