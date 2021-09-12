شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شيخ الطريقة البرهامية الشهاوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اعلن الصحفى رامى الشهاوى ،نجل الشيخ محمد الشهاوى ،شيخ الطريقة البرهامية الشهاوية ، وفاة والده اليوم الأحد.

يذكر أن الراحل صدر له قرار المجلس الأعلى للطرق الصوفية بتعيينه شيخاً للطريقة في الأحد 26 جمادى الآخرة 1424هـ الموافق 24 أغسطس 2003م.

والطريقة الشهاوية البرهامية، هي طريقة صوفية سُنيّة، متفرعة من الطريقة الدسوقية المنسوبة لمؤسسها إبراهيم الدسوقي.

يذكر أن الراحل كانت له مواقف قوية ضد اختراق الشيعة لعدد من الطرق الصوفية ،وكان دائما ما يحذر من ذلك .