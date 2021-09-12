شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الدومينيكان بالقاهرة: مصر قدمت مساهمة ملحوظة لتطوير آليات حقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سفير جمهورية الدومينيكان لدي مصر، مانويل موراليس لاما، أن "مصر قدمت مساهمة ملحوظة في إطار الجهود المبذولة لتطوير آليات حقوق الإنسان الإقليمية داخل الاتحاد الأفريقي والربيع العربي".

وكان السفير الدومينيكانى حضر إطلاق إستراتيجية النظام الوطني لحقوق الإنسان في مصر، والتي أقيمت في فندق سانت ريجيس الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقالت السفارة الدومينيكانية فى بيان لها، إن "مصر قامت بسن قوانين جديدة وأنشأت جهازًا حكوميًا مشتركًا بين الوزارات لتخطيط وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة الدائمة العليا لحماية حقوق الإنسان في مصر والتي يترأسها وزير الخارجية سامح شكري"، مضيفة "من المعروف أن مصر كانت ولا زالت ذات دور حيوي للغاية في قضايا حماية حقوق الإنسان على الساحة الدولية.

وخلال الحدث حصل جميع المشاركين علي كتيب باللغتين العربية والإنجليزية، حيث تم توفير كافة المعلومات الخاصة بالحدث وذلك عقب ان صرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بكافة المعلومات اللازمة حول أول إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان في مصر.