شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة ومحافظ القاهرة يتفقدان إنشاء مستشفى بولاق أبو العلا الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم الأحد، أعمال إنشاء مستشفى بولاق أبو العلا العام الجديد، بتكلفة حوالي 750 مليون جنيه.

ورافق الوزيرة خلال جولتها الدكتور محسن طه رئيس قطاع الطب العلاجي بالوزارة، والدكتور محمد شوقي وكيل وزارة الصحة بالقاهرة، والمهندس خالد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للمشروعات.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة استمعت إلى شرح مفصل من الشركات المنفذة إلى البرنامج الوظيفي المقرر للمستشفى الجديد، والذي يتكون من 6 طوابق بمساحة إجمالية 31 ألف متر مربع، وبطاقة 130 سريرًا داخليًا من ضمنهم 57 سرير رعاية مركزة، و10 عيادات خارجية بمختلف التخصصات، كما يضم 5 غرف عمليات، و4 غرف للمناظير، وصيدلية داخلية.

وتابع أن المستشفى يضم وحدة غسيل كلوي بسعة 19 ماكينة، و20 حضانة للأطفال و2 كشك ولادة، كما يضم مركز متكامل للأشعة يشمل (المقطعية، السينية، الرنين المغناطيسي، سينية بانوراما، فلوروسكوبي، دوبلر، الأشعة بالموجات الصوتية)، بالإضافة إلى قسم للمعامل الرئيسية (دم، كيمياء، بكتيريا، طفيليات)، فضلاً عن معمل أسنان.

وأضاف أن الوزيرة كشفت أنه من المقرر إنشاء "مجمع خدمات طبية"، وإلحاقه بالمستشفى، ليصبح مستشفى بولاق أبو العلا باكورة هذا النوع الجديد من الصروح الطبية والذي سيتم إنشاؤه بجميع عواصم المحافظات بما يتماشى مع التقدم الذي تشهده مصر بمختلف المجالات، داعية القطاع الخاص للاستفادة من هذا النهج الجديد، كما أكدت الوزيرة تقديم كافة التسهيلات لشباب الأطباء للمشاركة في الخدمات الطبية المقدمة بالمجمع.

وتابع أن المجمع سيتم إنشاؤه بإجمالي مساحة 8 آلاف و 800 متر مربع، ومن المقرر أن يضم 50 عيادة ومركز طبي بجميع التخصصات الطبية، ومراكز أشعة متكاملة، ومراكز تحاليل، وصيدليات، وصالات ألعاب رياضية، ومراكز علاج طبيعي، كما يضم معارض طبية للأجهزة الطبية.

وأوضح "مجاهد" أن الوزيرة أشادت بالموقع الجغرافي المتميز لمستشفى بولاق العام، والذي يقع في قلب العاصمة القاهرة وبالقرب من كافة وسائل المواصلات وأماكن التجمعات والخدمات العامة، لافتة المستشفى تم إدراجه بالخطة الاستثمارية لعام 2021- 2022 لإعادة بناؤه، حيث كان قد توقف بناؤه منذ 5 سنوات.

وذكر "مجاهد" أن الوزيرة شددت على الشركات الاستشارية والمنفذة، بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من المستشفى لبدء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين، كما وجهت بإنشاء سكن للأطباء والتمريض بالمستشفى.

ومن جانبه، أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن مستشفى بولاق أبو العلا يحقق حلم لأهالى المنطقة بعد عدة سنوات من التعثر حيث تم الانتهاء من كافة التراخيص الخاصة بالبدء في بناء المستشفى، مشيرًا إلى أن هذا الصرح الطبي يقع في مكان متميز بوسط المدينة ومحاط بعدد من المنشآت الهامة كما سيخدم عدد كبير من المواطنين بالمنطقة الذين سيحصلون على خدمة متميزة في كافة التخصصات.