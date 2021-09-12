شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يفتتح قسم العناية المركزة بمستشفى أوسيم المركزى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قسم العناية المركزة بمستشفى أوسيم المركزى، وذلك فى اطار جهود الدولة للتعامل مع جائحة كورونا والتى تم دعمها وتجهيزها بكافة المستلزمات والأجهزة والأطقم الطبية من الأطباء والتمريض لتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرضى .

وأكد محافظ الجيزة، أن القسم يعد إضافة جديدة لدعم المنظومة الصحية بمركز أوسيم والقرى التابعة لها بما يضمن تقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين، مشيرا إلى أن القسم يضم 12 سرير عناية مركزة مجهز و11 جهاز مونيتور و جهاز رسم قلب متنقل وغرفتين مجهزتين على أعلى مستوى تضم كل منهما 5 أسرة مجهزة بالإضافة الى غرف عزل و تمريض .

وعقب الافتتاح حرص المحافظ على الاطمئنان على حالة المرضى داخل مستشفى أوسيم المركزى، مؤكدا على ضرورة تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمرضى بجميع أقسام المستشفى، مشيراً إلى أن هناك اهتماما كبيرا بدعم المنظومة الصحية بالمحافظة، مشددا على ضرورة تضافر الجهود والوقوف صف واحد لمواجهة جائحة كورونا .

رافق المحافظ خلال الجولة إبراهيم الشهابى نائب المحافظ والدكتور محمد منصور مدير مديرية الشئون الصحية وفرج عبد العاطى رئيس مركز أوسيم والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق .