شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: التفتيش على 193 منشأة وغلق 14 أخرى مخالفة فى دمياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة القوى العاملة ، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة دمياط بتعيين 265 شاباً، منهم شاب من ذوى الاحتياجات الخاصة فى منشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من مكاتب التشغيل، وبلغ المسجلين بها 1233 شاباً، كما تم استخراج 527 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، فضلاً عن توفير 28 فرصة عمل .

وقال الوزارة: إن المديرية قامت فى مجال التفتيش العمالى بالتفتيش على 193 منشأة بنظام الدورى والحملات، والإعادة على 105 منشآت أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 54 محضراً، وعمل 20 حملة تفتيشية، وبحث 5 شكاوى، وتم عقد 2 ندوة توعية بشركة علوان للتوكيلات التجارية، وشركة قتيلو للألبان بدمياط الجديدة .

تلقت الوزارة، تقريرا بذلك من منى الأطروش مدير المديرية، أشارت فيه إلى أنه فى مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية خلال شهر أغسطس الماضى بالتفتيش على 190 منشأة، وإعادة التفتيش على 154 منشأة أخري، وأسفر التفتيش عن تحرير 54 محضر سلامة وصحة مهنية، وعمل 14 مذكرة غلق إدارى، وعمل 8 ندوات توعية، فضلاً عن تلقى 36 شكوى وتم إتخاذ إجراء قانونى حيال 14 شكوى منهم، و 2 شكوى منها مستوفاة، و24 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة .

أما فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة صحياً واجتماعياً حيث قامت المديرية بصرف 10 آلاف جنيه منحة وفاة أحد العمال، وصرف 21 ألفاً و 388 جنيه رعاية صحية لـ 23 عاملاً مسجلا ً بالمديرية .

وفى مجال التدريب المهنى، قامت المديرية بتنفيذ دورة تدريبية على مهنة ( التفصيل والحياكة ) استفاد منها 10 متدربات بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرية أبو عياد مركز كفر سعد .

وأضافت مدير المديرية، أنه فى مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، تابعت المديرية التفتيش على 402 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.