شكرا لقرائتكم خبر عن آداب عين شمس تبدأ تطعيم طلابها بلقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت كلية الآداب فى جامعة عين شمس اليوم تطعيم طلاب أقسام "المكتبات، الدراما والنقد المسرحي، اللغة الإنجليزية والفرنسية"، بلقاح كورونا، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة، والدكتور مصطفى مرتضى عميد الكلية، والدكتورة حنان كامل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وتحت إشراف، الدكتورة سامية عبده نائب مدير مستشفيات الجامعة ومدير وحدة مكافحة العدوي.

وأشاد الدكتور مصطفى مرتضى عميد الكلية، بمجهودات إدارة الجامعة فى توفير لقاح فيروس كورونا لطلاب الكلية حفاظا على صحتهم، موضحا أنه سيتم تطعيم جميع طلاب الكلية قبل بداية العام الجامعى الجديد.

وأوضحت الدكتورة حنان كامل، أنه تم البدء فى تطعيم الطلاب الجدد بالتزامن مع توقبع الكشف الطبى عليهم، مضيفة أنه سيتم تطعيم المستوى الرابع والسادس والثامن لهذه الأقسام والتى يبلغ عددهم حوالى 400 طالب وذلك على مدار اليوم، مشيرة إلى أنه تم التنبيه على الطلبة المعنيين من خلال صفحة كلية الآداب على إلزامية التطعيم حرصا على صحتهم، موضحة أنه سيتم إعلان باقى الاقسام تباعا مع اختيار اقسام ذات اعداد مناسبة يوميا حتى يوم الخميس المقبل.