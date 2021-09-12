شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تحصيل 51 ألف جنيه مستحقات ورثة متوفى بالأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة القوى العاملة، إن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية فى العاصمة الأردنية عمان حصل على مستحقات عامل مصرى متوفى بالأردن، وذلك لدى مؤسسة الضمان الاجتماعى بصرف معاش لزوجته، بإجمالى 3309 دولار أى ما يعادل 51 ألفاً و766 جنيها مصريا تقريبا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى الأردنى بمتابعة معاش العامل المصرى المتوفى بالأردن "أ.م" للأبناء والأرملة "خ.ع"، وفقا لإعلام الوراثة، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.

وقال الملحق طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالى بعمان، إنه تم الاستجابة الفورية لالتماس المواطنة، وإنهاء كافة الإجراءات وأرشفة المستندات لدى مؤسسة الضمان الاجتماعى بالأردن، وتم تحويل مستحقات الورثة بحصولهم على المعاش الشهرى والمبالغ المتجمدة من مؤسسة الضمان الاجتماعى، بإجمالى مبلغ 3309 دولار شاملا مصروفات الجنازة، ما يعادل 51 ألفاً و766 جنيها مصريا تقريبا.