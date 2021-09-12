شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‎تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. ‎‏‎‏‎‏‎‏‎ ‎‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، حيث شهدت اليوم الأحد وجاءت كالتالى: ‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 8.5 جنيه للكيلوجرام. ‎‏‎- البطاطس 8.5 جنيه. ‎‏‎- البصل الأبيض 5 جنيهات. ‎‏‎- البصل الأحمر بـ 5 جنيهات. ‎‏‎- الكوسة بـ 8 جنيهات . ‎‏‎- الجزر بـ 9.5 جنيه. ‎‏‎- الخيار بـ 6.5 جنيه. ‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6.5 جنيه. ‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 8 جنيهات. ‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 7.5 جنيه. - ‎‏‎الباذنجان العروس 7.5 جنيه. ‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 8.5 جنيه. ‎‏‎- الفلفل الألوان 25 جنيها. ‎‏‎- الليمون بـ 8 جنيهات. - ‎الجوافة 15 جنيها. ‎- بلح بارحى 30 جنيها. ‎‏‎‎‏‎- التفاح السكرى 27 جنيها. ‎‏‎‏‎‏‎- ‎‏‎‏‎‏‎العنب الأحمر 14 جنيها. - ‎‏‎عنب بناتى 13 جنيها. - ‎‏‎الباميا الخضراء 14 جنيها. - ‎‏‎تفاح أحمر إيطالى 28 جنيها.