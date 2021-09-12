شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات الوزراء يرصد أثر تطوير الطرق والكبارى بالقاهرة بين عامى 2019 و2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري إنفوجراف يرصد فيه الأثر العملي الواضح لجهود الحكومة نحو تطوير شبكة الطرق والمواصلات، والتى بدأت تؤتى ثمارها، وفق مؤشر حركة المرور 2020 ومقارنة بياناته ببيانات البنك الدولي في 2014.

وأوضح أن الازدحام المرورى انخفض في القاهرة الكبرى بشكل عام بنسبة 4% مقارنة بين عامي 2020 و2019، أما في ساعات الذروة فقد انخفض بنحو 6% بين العامين.

كما أوضح أن أفضل أوقات التحرك في القاهرة يوم الأربعاء قبل الساعة 5 مساءً، وهو ما يوفر نحو ساعتين سنويًّا/ 30 دقيقة، وذلك عكس الوضع في عام 2014 وفقًا للبنك الدولي؛ إذ رصد أن تكلفة الازدحام المروري في القاهرة الكبرى وصلت إلى 8 مليارات دولار، أي أكثر من 3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2014.