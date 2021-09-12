شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. 29% من العاملين بالتعليم حصلوا على جرعة لقاح كورونا استعدادا للدراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 مجموعة من الأخبار الهامة خلال الساعات القليلة الماضية على رأسها ماكشفته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موقف تطعيم أعضاء هيئة التدريس وفقا لأخر أحصائية تم إعدادها، استعدادا لاستقبال العام الدراسى 9 أكتوبر المقبل، موضحة أن عدد العاملين بها من معلمين وإداريين مليون و605 ألف.

وتابعت وزارة التربية والتعليم أن نسبة الحاصلين على الجرعتين من العاملين بجميع المحافظات وصل إلى 251 ألفا و675 عاملا بنسبة 16%، كما وصل عدد الحاصلين على جرعة واحدة 473 ألفا و401 عامل بنسبة 29%.

"الأمم المتحدة الإنمائى" يهنئ مصر على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

هنأ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر على حسابه الرسمي على تويتر، السلطات المصرية على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

التعليم العالى تعلن مد تنسيق الشهادات الأجنبية حتى 20 سبتمبر الجارى

أعلن مكتب تنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، مد فترة صرف وقبول أوراق الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات الأجنبية، المتقدمين لمكتب التنسيق هذا العام، إلى يوم الاثنين الموافق 20 سبتمبر الجارى، نظرًا لتأخر ظهور نتائج بعض الشهادات الأجنبية، وذلك حرصًا على مصالح الطلاب.

رئيس الوزراء الإسرائيلى: ما جرى فى سجن جلبوع إخفاق هائل ويشكل جرس إنذار

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلى، نفتالي بينيت، أن ما جرى في سجن جلبوع إخفاق هائل ويشكل جرس إنذار، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكانت القيادة العليا لمصلحة السجون الإسرائيلية، أعلنت بالأمس عن بدء حملة "مسح هندسى"، بحثاً عن أنفاق مشابهة للنفق الذى تم اكتشافه فى سجن جلبوع، بحسب "الشرق بلومبرج".

الفنان محمد سعد ينفى شائعة وفاته بكورونا: "الحمد لله أنا بصحة كويسة"

نفى المكتب الإعلامى للفنان محمد سعد، ما تردد من شائعة سخيفة عن وفاته بسبب فيروس كورونا، وأكد المكتب أنه يتمتع بصحة جيدة وأن كل ما قيل غير صحيح على الأطلاق، وطلب المكتب الإعلامى تحرى الدقة خاصة أن هناك صفحات مجهولة تتربص بالفنان محمد سعد وتنشر عن لسانه اخبار كاذبة.

كانت قد انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية شائعة وفاة الفنان محمد سعد متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا .

أصالة تؤكد خبر زواجها.. وتقول لمعجب عراقى: "صرت منكم"

أكدت المطربة السورية أصالة خبر زواجها من الشاعر العراقى فائق حسن مدير أعمال المطرب ماجد المهندس، وانتشر لها فيديو أثناء التقاط صورة مع أحد معجبيها من العراق ليقول لها: "صرت كنتنا" أي على علاقة نسب بالجمهور العراقي لترد أصالة "صرت كنيتكم" وتؤكد الأمر، وتم تدوال هذا الفيديو بعد انتشار خبر زواجها أمس السبت فى العديد من المواقع والسوشيال ميديا بعد انفصالها عن النائب المصري أحمد عبد المجيد منذ فترة.

طقس حار بالقاهرة اليوم شديد الحرارة جنوبا.. والعظمى بالعاصمة 34 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، طقسا حارا رطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد: القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 33 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة.

التعليم العالى تعلن نتائج الطلاب المتقدمين للالتحاق بالجامعات الأهلية

أعلن الموقع الإلكتروني لقبول الطلاب الذين تقدموا للالتحاق بالجامعات الأهلية (الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة)، نتائج تنسيق الطلاب الذين أدوا الاختبارات الإلكترونية حتى يوم الخميس الموافق 9 سبتمبر 2021.

وعلى الطلاب مراجعة الموقع الإلكتروني http://admission.egypt-hub.edu.eg لمعرفة الكليات المُرشحين للالتحاق بها، واستكمال الإجراءات المطلوبة للقيد بالكليات وذلك بمقرات هذه الجامعات.

توقيف متظاهر فى كندا بتهمة "الاعتداء المسلح" بعد رشقه رئيس الوزراء بالحجارة

أوقفت الشرطة الكندية متظاهرا بتهمة "الاعتداء المسلح" بعدما رشق رئيس الوزراء جاستن ترودو بالحجارة خلال فعاليات شارك فيها الأخير في إطار حملته الانتخابية في أونتاريو.

وحسب موقع روسيا اليوم، قالت شرطة المنطقة في بيان لها إنه تم توجيه تهمة "الاعتداء المسلح" للموقوف المتحدّر من أونتاريو وسيحاكم في السادس من أكتوبر.

عبد الله السعيد يعود اليوم لحسم صفقة انتقاله إلى الزمالك

يعود عبد الله السعيد، صانع ألعاب بيراميدز، إلى القاهرة، اليوم الأحد، لحسم صفقة انتقاله إلى الزمالك المنتظرة، قادمًا من دبى بعدما حرص على قضاء إجازته فى الإمارات، خلال الأيام الماضية، وذلك بعد انتهاء مشاركته مع المنتخب الوطنى فى مباراتى أنجولا والجابون، فى الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم، 2022، بقطر.

ليفربول ضيفا ثقيلا على ليدز يونايتد فى الدوري الإنجليزي اليوم

يحل فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، ضيفا ثقيلا على نظيره ليدز يونايتد، في المواجهة المقرر إقامتها في الخامسة والنصف مساء اليوم، الأحد، على ملعب "ايلاند رود"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" بالموسم الحالي 2021-2022.

رئيس الأركان يلتقى قائد القيادة المركزية الأمريكية.. ويتفقدا القوات المشاركة بتدريبات النجم الساطع 2021

إلتقى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق أول كينيث ماكينزى قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً، فى زيارة رسمية على هامش متابعة فعاليات التدريب المشترك " النجم الساطع 2021" والذى تستمر فعالياته حتى 17 سبتمبر الجارى بقاعدة محمد نجيب العسكرية.