شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الخاصة خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الإعلامى باسم وزارة التعليم العالى، أن إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات الخاصة سيكون خلال 24 ساعة، بعد الانتهاء من توزيع الطلاب، موضحا أنه سيتم إتاحة النتيجة إلكترونيا للطلاب عبر موقع تنسيق الجامعات الخاصة.

وأضاف الدكتور عادل عبد الغفار فى تصريح خاص لـ" الخليج 365"، أنه من المتوقع أن يتم إعلان النتيجة مساء اليوم عقب الانتهاء من عرض التقرير الخاص بالنتيجة على وزير التعليم العالى تمهيدا لإتاحتها للطلاب.

وكان سجل 34317 ألف طالب على موقع تنسيق الجامعات الخاصة وذلك منذ انطلاق وفتح باب التسجيل.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، استعرض تقريرًا مقدمًا من الدكتور محمد حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، حول قواعد التحويل بين الجامعات الخاصة والأهلية، اعتباراً من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021/2022.

وأفاد التقرير بموافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية على قواعد التحويل، والتي جاءت على النحو التالى:

- استيفاء الطالب لنسبة القبول، في عام حصوله على الشهادة الثانوية.

- أن يكون قد مضى على الطالب سنة دراسية على الأقل.

- ألا تقل النسبة المئوية لأي من المقررات التي يتم نقلها للطالب عن 60%.

- أن يتم تحديد الحد الأدنى للمعدل التراكمي لقبول النقل الطلاب، وفقًا لما تحدده اللوائح الداخلية للجامعات.

-ألا يكون الطالب قد حصل على عقوبات تأديبية أو تم فصله.

-يجب ألا يزيد عدد الساعات المُعتمدة المنقولة للطالب التي درسها خارج الجامعة المحول إليها عن 50% من عدد الساعات المعتمدة اللازمة للتخرج.

-ألا تقل مدة الدراسة في الكلية المُحول إليها الطالب عن ثلاث سنوات دراسية (للكليات التي مدة الدراسة بها أكثر من أربع سنوات)، وسنتان دراسيتان (بالنسبة للكليات التي مدة الدراسة بها أربع سنوات دراسية).

-نسبة الطلاب المحولين يجب ألا تزيد عن 10% من عدد الطلاب المقرر قبولهم سنوياً بالكلية.