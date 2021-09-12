١٦ واقعة و٦ متهمين.. كيف وقعت حوادث سرقة المساكن في أكتوبر؟

اعترف المتهمون بارتكابهم ١٦ واقعة بنطاق دائرة القسم، كما أرشدوا عن المسروقات المستولى عليها لدى عملائهم سـيئ النية (3 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بدائرة القسم) وأمكن ضبطهم والمسروقات.

محمد يوسف

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