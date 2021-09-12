١٦ واقعة و٦ متهمين.. كيف وقعت حوادث سرقة المساكن في أكتوبر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
ألقى ضباط مباحث أكتوبر على ٦ أشخاص بينهم ٣ كونوا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه فى سرقة المساكن بأسلوب التسلق والكسر.
أكدت تحريات المقدم هاني عماد رئيس مباحث قسم ثالث أكتوبر تكوين 3 أشخاص تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى سرقة المساكن بأسلوب التسلق والكسر.
عقب تقنين الإجراءات تمكنت مأمورية أشرف عليها العقيد محمد ربيع مفتش حدائق أكتوبر، وبمشاركة الرائد فريد معاذ والنقيب محمد غراب من ضبط المتهمين.
اعترف المتهمون بارتكابهم ١٦ واقعة بنطاق دائرة القسم، كما أرشدوا عن المسروقات المستولى عليها لدى عملائهم سـيئ النية (3 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بدائرة القسم) وأمكن ضبطهم والمسروقات.
تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.